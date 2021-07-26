Пачка шикарных скриншотов из Forza Horizon 5: горы, берег, джунгли и луга
Как известно, действие Forza Horizon 5 разворачивается в Мексике — стране, богатой на природные красоты, разнообразие которых в виду географического расположения государства просто поражает воображение. Здесь есть и тропические леса, и цветущие луга, и живописные горные пейзажи, и даже побережья с ослепительно белыми пляжами. А чтобы мы представляли себе уровень графического исполнения новинки, разработчики сегодня показали с десяток красивейших скриншотов.
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На снимках экрана, впрочем, авторы не остановились, и опубликовали также получасовой видеоролик-дневник, в котором продемонстрировали игровой процесс Forza Horizon 5 вкупе с рассказами о ходе разработки.
Релиз Forza Horizon 5 назначен на 9 ноября на PC и консолях Xbox.
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