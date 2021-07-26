Как известно, действие Forza Horizon 5 разворачивается в Мексике — стране, богатой на природные красоты, разнообразие которых в виду географического расположения государства просто поражает воображение. Здесь есть и тропические леса, и цветущие луга, и живописные горные пейзажи, и даже побережья с ослепительно белыми пляжами. А чтобы мы представляли себе уровень графического исполнения новинки, разработчики сегодня показали с десяток красивейших скриншотов.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

реклама

На снимках экрана, впрочем, авторы не остановились, и опубликовали также получасовой видеоролик-дневник, в котором продемонстрировали игровой процесс Forza Horizon 5 вкупе с рассказами о ходе разработки.

Релиз Forza Horizon 5 назначен на 9 ноября на PC и консолях Xbox.