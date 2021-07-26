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Пачка шикарных скриншотов из Forza Horizon 5: горы, берег, джунгли и луга

И всё это великолепие в одной стране.
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Как известно, действие Forza Horizon 5 разворачивается в Мексике — стране, богатой на природные красоты, разнообразие которых в виду географического расположения государства просто поражает воображение. Здесь есть и тропические леса, и цветущие луга, и живописные горные пейзажи, и даже побережья с ослепительно белыми пляжами. А чтобы мы представляли себе уровень графического исполнения новинки, разработчики сегодня показали с десяток красивейших скриншотов.

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На снимках экрана, впрочем, авторы не остановились, и опубликовали также получасовой видеоролик-дневник, в котором продемонстрировали игровой процесс Forza Horizon 5 вкупе с рассказами о ходе разработки.

Релиз Forza Horizon 5 назначен на 9 ноября на PC и консолях Xbox.

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Евгений Козлов
23:38
притом, что ФП создала свою крипту и обесценила её, биток и эфир более продуманно действуют. У них инвесторы всякие Маски, производители железок и т. д. и т. п., Капиталисты очень хорошо умеют считать...
Уже через 4 месяца доходность майнинга на видеокартах может снизиться на 50%
Алексей Соснов
23:38
Forza Horizon 4 и по сей день гоночная игра с непревзойденной графикой в полностью открытом мире (при этом с отличной оптимизацией). Уверен, что в 5-ой версии разработчики снова смогут нас удивить !
Пачка шикарных скриншотов из Forza Horizon 5: горы, берег, джунгли и луга
Axary
23:34
Изначально, в посте выше, я ответил слишком философски... Пост выше я дополнил. Если вам интересно, почему же нельзя рассылать своим друзьям фото других людей, то просто перечитайте его. ... П.С. Прош...
Из-за скандала в Activision Blizzard поддержка World of Warcraft и Overwatch почти заморожена
MriS
23:33
Z270 это уже 2017 год, а майки с 2016 года требуют реализовать TPM 2.0, поэтому эта дичь есть из коробки.
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UB3R
23:32
Не мог обновить железо, но лицуху винды побежит покупать?
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Renegade1979
23:32
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До 2030 года Вьетнам построит 29 технопарков для производства электроники и компонентов
zoog
23:31
Можно ссылочку на эту самую матчасть?
Увеличение fps за счёт FidelityFX Super Resolution работает только на видеокартах AMD
UB3R
23:31
В мобильном сегменте давно такой порядок, пора бы привыкнуть.
Microsoft обещает блокировать Windows 11, если компьютер не соответствует минимальным требованиям
zoog
23:28
Позволил же.
Увеличение fps за счёт FidelityFX Super Resolution работает только на видеокартах AMD
vadimca555
23:28
ниче нет лучше кастом водянки.либо лучший воздух кулер,либо кастом вода.остальное шляпа.проверено на себе.
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool Gamer Storm Castle 360EX White
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