Чуть меньше недели назад, 20 июля, на свет появилось инди-приключение Death’s Door от разработчиков из Acid Nerve при поддержке экстравагантного издательства Devolver Digital. Как выяснилось по итогам первых шести дней продаж, игра оказалась потрясающе успешной (для проекта данного класса и жанра, естественно): более ста тысяч человек опробовали игру за указанный срок.

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Важно помнить, что в современной игровой промышленности число игроков и количество проданных копий — это не всегда взаимозаменяемые статистические показатели ввиду наличия подписных сервисов. К счастью для разработчиков, Death’s Door распространяется только в виде премиальной покупки, так что в её случае 100 тысяч игроков — это 100 тысяч проданных копий.

реклама Over 100,000 players have stepped through Death’s Door in the first week!



Thank you so much for the support and love for our little crow. pic.twitter.com/6Pi6Py5ZUN — ACIDNERVE / DEATH'S DOOR (@acidnerve) July 26, 2021

За время после релиза Death’s Door получила в Steam без малого 1 700 пользовательских отзывов, 93 % из которых положительные. Проще говоря, проект маленький, но удаленький и достойный внимания.