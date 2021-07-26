За неполную неделю в приключение Death’s Door сыграли более 100 тысяч человек
Чуть меньше недели назад, 20 июля, на свет появилось инди-приключение Death’s Door от разработчиков из Acid Nerve при поддержке экстравагантного издательства Devolver Digital. Как выяснилось по итогам первых шести дней продаж, игра оказалась потрясающе успешной (для проекта данного класса и жанра, естественно): более ста тысяч человек опробовали игру за указанный срок.
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Важно помнить, что в современной игровой промышленности число игроков и количество проданных копий — это не всегда взаимозаменяемые статистические показатели ввиду наличия подписных сервисов. К счастью для разработчиков, Death’s Door распространяется только в виде премиальной покупки, так что в её случае 100 тысяч игроков — это 100 тысяч проданных копий.
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Over 100,000 players have stepped through Death’s Door in the first week!— ACIDNERVE / DEATH'S DOOR (@acidnerve) July 26, 2021
Thank you so much for the support and love for our little crow. pic.twitter.com/6Pi6Py5ZUN
За время после релиза Death’s Door получила в Steam без малого 1 700 пользовательских отзывов, 93 % из которых положительные. Проще говоря, проект маленький, но удаленький и достойный внимания.
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