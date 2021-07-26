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Разработчики экшена Gears 5 рассказали о составе DLC с последней операцией

Скудненько.
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Если вы до сих пор следите за выпуском дополнительного контента для экшена Gears 5, то эта новость должна быть полезной. Разработчики игры выпустили трейлер восьмой операции, которая, станет заключительной.

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Восьмое большое задание столкнёт игроков с Саранчой — привычное дело. Давать недругам нужно будет под управлением сержанта Бернадетт «Берни» Матаки, персонажем из Gears of War 3. Эту барышню принято считать старейшей из всех женщин-«шестерёнок» на планете.

События восьмой миссии развернутся на новой карте, а в стан врагов записался Высший Жрец Кетор Врол. Странно, что для заключительной операции разработчики подобрали такой скудный набор контента. Наверное, мы что-то ещё не знаем.

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Gears 5 доступна на PC и Xbox. В цифровом магазине Steam у проекта имеется только 68% рейтинга на основании более 13 тысяч отзывов. С основными претензиями игроков вы можете ознакомиться сами, просто перейдя по ссылке. Если вас это интересует, конечно.

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