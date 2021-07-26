Разработчики экшена Gears 5 рассказали о составе DLC с последней операцией
Если вы до сих пор следите за выпуском дополнительного контента для экшена Gears 5, то эта новость должна быть полезной. Разработчики игры выпустили трейлер восьмой операции, которая, станет заключительной.
реклама
Восьмое большое задание столкнёт игроков с Саранчой — привычное дело. Давать недругам нужно будет под управлением сержанта Бернадетт «Берни» Матаки, персонажем из Gears of War 3. Эту барышню принято считать старейшей из всех женщин-«шестерёнок» на планете.
События восьмой миссии развернутся на новой карте, а в стан врагов записался Высший Жрец Кетор Врол. Странно, что для заключительной операции разработчики подобрали такой скудный набор контента. Наверное, мы что-то ещё не знаем.
реклама
Gears 5 доступна на PC и Xbox. В цифровом магазине Steam у проекта имеется только 68% рейтинга на основании более 13 тысяч отзывов. С основными претензиями игроков вы можете ознакомиться сами, просто перейдя по ссылке. Если вас это интересует, конечно.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила