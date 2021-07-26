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Пахни, как Леон Кеннеди: Capcom выпустила в Японии линейку парфюма на тему героев Resident Evil

Главное, чтобы не пахнуть как Немезис.
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Обычно сопутствующие товары на тему видеоигр ограничиваются тематическими брелоками, различными фигурками, фонариками и прочим. Но Capcom не была бы японской компанией, если бы не пошла дальше и не придумала к 25-летию франшизы Resident Evil выпустить линейку туалетной воды на тему её живых и пока ещё здоровых персонажей.

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На данный момент предложение ограничено японским рынком, и представлено в виде «коллекции» из трёх флакончиков по 10 миллилитров в каждом. Авторы попытались сделать каждый аромат уникальным и, как они считают, соответствующим личностям трёх героев серии Resident Evil — Криса Редфилда, Леона Кеннеди и Джилл Валентайн. В общем, если вы всегда хотели пахнуть, как Леон Кеннеди, то теперь такая возможность появилась; правда, как уже указано выше, только в Японии, и неизвестно, будет ли Capcom поставлять данный «мёрч» по всему миру.

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В конце концов, не все же новости должны быть серьёзными, особенно в понедельник.

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