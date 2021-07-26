Как настоящие игроки: DICE похвасталась уровнем интеллекта ботов в Battlefield 2042
Как известно, в Battlefield 2042 серверы при недостатке «живых» игроков будут заполнять боты, дабы сохранять масштабность сражений на достаточном уровне. Данное обстоятельство неизбежно породило рассуждения на тему разницы в «интеллектуальных» способностях ботов и реальных игроков, и что бегающие ИИ-бойцы станут беспомощным пушечным мясом, на котором игроки будут набивать «фраги» и счёт. Но не всё так просто, как кажется, вспоминая опыт игры с ботами в других играх, и DICE решила поведать о данной системе чуть подробнее.
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Как поясняют разработчики, ИИ-бойцы в Battlefield 2042 будут почти неотличимы от настоящих игроков. Да, они не смогут принимать облики специалистов с их уникальными способностями, но способны хорошо стрелять, правильно двигаться, занимать точки, управлять техникой и всячески поддерживать друг друга.
Невольно напрашивается вывод, что во множестве аспектов геймплея боты даже будут превосходить среднестатистического игрока-одиночку, зашедшего в матч «отдохнуть». Поэтому хотелось бы верить, что ботов будут добирать по средневзвешенному уровню «скилла» всех участвующих игроков в матче.
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Ну, а как оно будет выглядеть на самом деле, узнаем уже в рамках открытого бета-тестирования, которое, согласно утечке, стартует уже в начале сентября. Полноценный релиз Battlefield 2042 же назначен на 22 октября.
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