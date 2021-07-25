Бета-тестирование Battlefield 2042 пройдёт в начале сентября
Перед релизом каждой новой части серии Battlefield студия DICE традиционно проводит её открытое бета-тестирование. Мероприятие служит двум целям — и игру перед релизом проверить, и в качестве своеобразной «демки» для сомневающихся опробовать. Battlefield 2042 не станет исключением, и уже в сентябре DICE намеревается провести в своём потенциально прекрасном шутере открытое бета-тестирование. Точных дат разработчики пока не объявляли, однако глазастые фанаты обнаружили их непосредственно на сайте проекта.
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Согласно описанию, подготовка к бета-тестированию стартует 3 сентября — в этот день все желающие смогут предварительно загрузить все необходимые файлы. 4 сентября в «бету» запустят обладателей подписки EA Play и предзаказчиков Battlefield 2042, ну а двумя днями позже — 6 сентября — всех остальных. В общей сложности тестирование продлится неделю и закончится 11 сентября. Все целевые платформы — в списке участников ОБТ.
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Релиз Battlefield 2042 запланирован на 22 октября, так что проведение ОБТ за месяц до выхода — вполне реалистичный и разумный сценарий.
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