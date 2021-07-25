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Facebook запустила на iPhone и iPad облачный игровой сервис, работающий через веб-приложение

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Компания Facebook запустила облачный игровой сервис для iPhone и iPad. Доступ к нему обеспечивается через веб-приложение. Его можно активировать с помощью привычной иконки программы, размещённой на домашнем экране устройства. Но это вовсе не обычное приложение экосистемы iOS — Apple бы на такое разрешение не дала. Команда поддержки Facebook утверждает, что в библиотеке облачного игрового сервиса найдутся не только простенькие игры, но и проекты с достойной графикой.

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Команда Facebook неспроста реализовала доступ к облачному игровому сервису для устройств Apple через веб-приложение. По правилам экосистемы Apple, сторонним разработчикам запрещается направлять пользователей своих программных продуктов на веб-сайты с механизмами покупки, не находящихся под контролем «яблочной» компанией. На данный момент в библиотеке игрового сервиса Facebook находится безликое множество HTML5-игр и небольшое количество продвинутых проектов. Заинтересованным пользователям остаётся надеяться, что количество хороших игр будет со временем увеличиваться. Оплата внутриигровых покупок организована через сервис Facebook Pay.

Ещё один забавный факт заключается с дополнительными ограничениями браузера Safari, которые возникают уже после запуска веб-приложения Facebook. Так, звук по умолчанию отключён и возможности отправлять надоедливые Push-уведомления нет.

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