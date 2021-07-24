Вселенная Warhammer 40,000 пополнилась ещё одним, уже не имеющим счёта проектом: до релиза наконец-то добралась пошаговая стратегия Battlesector от разработчиков из Black Lab Games при содействии издательства Slitherine. Коллектив Black Lab известен работой на Battlestar Galactica Deadlock и вагона и маленькой тележки дополнений к ней — данный проект вышел в 2017 году и получил высокие пользовательские оценки.

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Вот и Warhammer 40,000 Battlesector следует заданному курсу. Важно понимать, что Battlesector это относительно бюджетный, а посему — малоизвестный проект, что ни в коем случае не делает его плохим. Даже напротив: судя по первым пользовательским оценкам, из которых на момент публикации данной заметки 91 % были положительными, проект получился отличным.

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В Warhammer 40,000 Battlesector нам необходимо взять на себя командование культовыми армиями «Вархаммера» и сражаться на протяжении двадцати миссий в рамках «эпической одиночной кампании», события которой разворачиваются сразу после Опустошения Баала. По сюжету, нам надо помочь сержанту Карлеону и его товарищам освободить Баал Секундус от тиранидов и помочь Кровавым Ангелам защитить свою честь.