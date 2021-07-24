Премьера игрового процесса Farming Simulator 22 с участием разработчиков
Несмотря на то, что Farming Simulator 22 был анонсирован ещё весной, до этого дня разработчики из Giants Software ограничивались публикациями лишь кинематографических роликов и многозначительных картинок. Первая демонстрация игрового процесса новинки добралась до нас лишь сейчас, зато в каком виде! Аж в двух частях, да с участием самих разработчиков, которые рассказывают об основных особенностях своего нового творения.
реклама
Напомним, что в Farming Simulator 22 наконец-то станет работать по законам природы, а именно — с временами года. В зависимости от конкретного времени года будут отличаться и задачи виртуального фермера. Весной засев полей, осенью — сбор урожая, и так далее. Чем предстоит заниматься весной, по логике не вполне понятно; возможно, данное время года можно будет пропустить («промотать» время).
реклама
Релиз новинки запланирован на 22 ноября на всех актуальных платформах.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила