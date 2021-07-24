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Премьера игрового процесса Farming Simulator 22 с участием разработчиков

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Несмотря на то, что Farming Simulator 22 был анонсирован ещё весной, до этого дня разработчики из Giants Software ограничивались публикациями лишь кинематографических роликов и многозначительных картинок. Первая демонстрация игрового процесса новинки добралась до нас лишь сейчас, зато в каком виде! Аж в двух частях, да с участием самих разработчиков, которые рассказывают об основных особенностях своего нового творения.

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Напомним, что в Farming Simulator 22 наконец-то станет работать по законам природы, а именно — с временами года. В зависимости от конкретного времени года будут отличаться и задачи виртуального фермера. Весной засев полей, осенью — сбор урожая, и так далее. Чем предстоит заниматься весной, по логике не вполне понятно; возможно, данное время года можно будет пропустить («промотать» время).

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Релиз новинки запланирован на 22 ноября на всех актуальных платформах.

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giants software farming simulator 22
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