Несмотря на то, что Farming Simulator 22 был анонсирован ещё весной, до этого дня разработчики из Giants Software ограничивались публикациями лишь кинематографических роликов и многозначительных картинок. Первая демонстрация игрового процесса новинки добралась до нас лишь сейчас, зато в каком виде! Аж в двух частях, да с участием самих разработчиков, которые рассказывают об основных особенностях своего нового творения.

реклама

анонсы и реклама MSI RTX 3060 Ti за копейки в Регарде Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке RTX 3080 LHR не сильно дороже 100 тр RTX 3070 Ti дешевле всего в KNS.RU -125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -27 000р на 18Tb WD <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Напомним, что в Farming Simulator 22 наконец-то станет работать по законам природы, а именно — с временами года. В зависимости от конкретного времени года будут отличаться и задачи виртуального фермера. Весной засев полей, осенью — сбор урожая, и так далее. Чем предстоит заниматься весной, по логике не вполне понятно; возможно, данное время года можно будет пропустить («промотать» время).

реклама

Релиз новинки запланирован на 22 ноября на всех актуальных платформах.