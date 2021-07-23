К счастью для фанатов «башенной защиты» Orcs Must Die, её третья номерная часть сегодня перестала быть эксклюзивом «облачной» платформы Google Stadia и благополучно добралась до PC и консолей PlayStation и Xbox. Основная версия — «пастгенная», но владельцы PlayStation 5 и Xbox Series смогут играть благодаря системе обратной совместимости.

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Таким образом, отныне истреблять орды орков, стремящихся пробить нашу оборону, можно будет и на привычных платформах. Много ли разработчики потеряли от эксклюзивности на скорее мёртвой, чем живой платформе — статистика пока умалчивает. Благо, что время ещё не окончательно упущено.