На днях Grand Theft Auto Online получила очередной по списку, но уникальное по своей сути обновление под названием Los Santos Tuners. Нацелено оно на любителей модифицировать свои игровые «тачки», и, как выяснилось постфактум, таких любителей оказалось огромное количество. Настолько большое, что Rockstar сегодня сообщила о рекордном привлечении аудитории в GTA Online после выхода Los Santos Tuners — ничего подобного после релиза никакого другого обновления для игры не происходило.

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Хотя в конкретную статистику Rockstar решила не вдаваться (с этим данный коллектив разработчиков постоянно секретничает), но результат настолько обрадовал руководство студии, что было принято решение о бесплатной раздаче внутриигровых денег. Всем, кто зайдут в GTA Online с сегодняшнего дня и вплоть до 1 августа, полагаются 250 тысяч местных долларов. Много это или мало — фанаты GTA Online наверняка расскажут об этом лучше и в подробностях.

Поскольку желающих получить халявные деньги будет немыслимое количество, Rockstar сразу перестраховалась и предупредила игроков, что подарки начнут раздавать с понедельника.