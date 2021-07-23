Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Обновление Los Santos Tuners привлекло в GTA Online рекордную аудиторию

Rockstar даже расщедрилась и дарит всем 250 тысяч виртуальных долларов.
+
Обвал цен: RTX 3060 уже дороже 50 тр
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

На днях Grand Theft Auto Online получила очередной по списку, но уникальное по своей сути обновление под названием Los Santos Tuners. Нацелено оно на любителей модифицировать свои игровые «тачки», и, как выяснилось постфактум, таких любителей оказалось огромное количество. Настолько большое, что Rockstar сегодня сообщила о рекордном привлечении аудитории в GTA Online после выхода Los Santos Tuners — ничего подобного после релиза никакого другого обновления для игры не происходило.

реклама

анонсы и реклама
MSI RTX 3060 Ti за копейки в Регарде
Самая дешевая 3060 в Ситилинке, дешевле нет нигде
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
RTX 3080 LHR не сильно дороже 100 тр
RTX 3070 Ti дешевле всего в KNS.RU
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
Дешевая RTX 3070 LHR ASUS Strix в Регарде
-27 000р на 18Tb WD
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Хотя в конкретную статистику Rockstar решила не вдаваться (с этим данный коллектив разработчиков постоянно секретничает), но результат настолько обрадовал руководство студии, что было принято решение о бесплатной раздаче внутриигровых денег. Всем, кто зайдут в GTA Online с сегодняшнего дня и вплоть до 1 августа, полагаются 250 тысяч местных долларов. Много это или мало — фанаты GTA Online наверняка расскажут об этом лучше и в подробностях.

Поскольку желающих получить халявные деньги будет немыслимое количество, Rockstar сразу перестраховалась и предупредила игроков, что подарки начнут раздавать с понедельника.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

rockstar games grand theft auto v rockstar grand theft auto online
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В России скоро значительно подешевеют подписки на Twitch
+
Обновление Los Santos Tuners привлекло в GTA Online рекордную аудиторию
+
Sniper Elite 4 получила полноценные версии для PS5 и Xbox Series
+
Обзорный трейлер Encased — постапокалиптической ролевой игры, вдохновлённой романом «Пикник на обочине»
+
Энтузиаст сравнил воссозданные в Battlefield 2042 карты с их оригинальными версиями из предыдущих частей серии
1
Создатель оригинальной Dead Space с нетерпением ждёт ремейка
2
Оригинальной Max Payne исполнилось 20 лет
3

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 64
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 46
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 37
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 29
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Три варианта сборки ПК в 2021 от троих друзей
73
Выясняем, на что она способна Geforce GT730 2Gb в 2021 году
82
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
56
Обзор маршрутизатора ASUS RT-AX55
28
Июльская распродажа – Windows 10 Pro за $6.25 и скидки до 90% на программное обеспечение
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5600 ХТ
3

Сейчас обсуждают

1TronpmG5
19:18
Девять!!! Девять, батенька, только девять! :)
Может, когда захочет: Intel увеличила поставки процессоров, снизив среднюю цену реализации
1TronpmG5
19:17
Жить захочешь еще не так будешь булками шевелить. АМД уже знает. :)
Может, когда захочет: Intel увеличила поставки процессоров, снизив среднюю цену реализации
1TronpmG5
19:16
Да ладно!???
Intel старается не перекладывать на покупателей весь рост собственных затрат
slava67rus
19:15
Бред. Я на пк из за этого перешел. Надоело играть в ущербные версии на консолях. Рассказывают сказки про мощное железо, про то что пк очень дорого такой собрать с такими ттх, а на деле, уже через год ...
Мультиплатформенность игр может ограничивать преимущества разных игровых консолей
1TronpmG5
19:13
Смена лидеров. Интел корпорация бабла, тьфу, добра. Берегите ваши карманы достопочтенные пролетарии. Вы и так всегда пролетаете. Интел наверняка надеется отжать упущенную выгоду в будущем, а это значи...
Intel старается не перекладывать на покупателей весь рост собственных затрат
Вася Пупкин
19:06
Брехня
Майнеры избавляются от GeForce GTX 1080 Ti – флагман подешевел на Авито на 15 000 рублей за 10 дней
I_N_J_E_C_T_O_R
19:01
Она слишком переоценена , но никак не мусор. У меня в пользовании 3060 и 3080ти, так вот 3060 в аккурат половинка от тишки в плане скорости в 4К, что неплохо.
Цены на GeForce RTX 3060 могут упасть, а RTX 3070 будет интересна для майнеров — инсайдер
pRosta
19:01
Довольно очевидное утверждение. Под одну железку намного проще делать, чем под много, даже делать эксклюзив под, например, пс4 и пс5 одновременно будет сложнее, чем только под пс4 или пс5
Мультиплатформенность игр может ограничивать преимущества разных игровых консолей
puding
19:01
Сейчас как раз идет перелив бабла от покупанов в карманы перекупам. Барыги куют железо, пока горячо и не наступила криптозима. Как завещал Баффет, брать надо на дне.
Цены на GeForce RTX 3060 могут упасть, а RTX 3070 будет интересна для майнеров — инсайдер
nikolai3anv
18:59
3060 за такую цену нахрен не нужна..
Цены на GeForce RTX 3060 могут упасть, а RTX 3070 будет интересна для майнеров — инсайдер
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем