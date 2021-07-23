В начале этого года Sniper Elite 4 исполнилось четыре года отроду, однако разработчики из Rebellion Developments по какой-то причине только сейчас вспомнили о существовании данного проекта и о том, что для него неплохо бы подготовить «нативные» версии для консолей нынешнего поколения. Обновление уже доступно, и сопутствующий видеоролик прилагается.

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Саму «обновку» лишь с большой натяжкой можно назвать «некстгенной»: всё, что сделали разработчики — это добавили поддержку 4K при 60 кадрах в секунду и заявили о возросшей скорости загрузки игры. Благо, что обновление бесплатное.

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Sniper Elite 4 вышла в 2017 году и повествует о «путешествии» снайпера Карла Фэйрбёрна на территорию Италии образца 1943 года. Задание лаконичное: помочь местным повстанцам вынести фашистскую власть вперёд ногами. Проект получил очень высокие оценки прессы и был отмечен как достойный продолжатель традиций этой «высокоточной» серии.