Разработчики из студии Dark Crystal Games представили свежий трейлер, посвящённой ролевой постапокалиптической игре Encased. Видео расскажет игрокам об основных достопримечательностях Купола, также в материале рассматривается история возникновения Cronus. Последняя тут выступает на права организации, в которой учёные и военные проводили различные эксперименты.

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Мы уже не единожды писали вам об Encased, данный проект был вдохновлён романом «Пикник на обочине» братьев Стругацких. Действие происходит в альтернативных 70-х, где огромная часть территории Земли оказалась накрытой странным Куполом. Главный герой Encased — сотрудник той самой организации Cronus, которому поручено провести расследование с целью узнать тайну Праотцов и другие секреты.

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Релиз Encased запланирован на сентябрь текущего года на PC, на консолях проект появится до конца года.