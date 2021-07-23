Вчера вечером в рамках EA Play Live разработчики из DICE совместно с партнёрами из Ripple Effect (ранее известна как DICE LA) официально представили режим Portal для Battlefield 2042. Режим представляет собой огромную площадку для экспериментов, где игроки смогут воспроизводить любые, даже самые безумные сценарии боевых действий.

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Специально под этот режим, хоть он и глубоко вторичен и вряд ли «зайдёт» фанатам Battlefield, разработчики воссоздали на современном движке несколько культовых карт из предыдущих частей серии. Готовьтесь отправиться на «Границу Каспия», «Каналы Ноушехра», побывать в «Порту Арика», в «Вальпараисо» и на парочке других полей боя. По такому случаю энтузиаст Cycu1, который вообще является частым «гостем» в нашей редакционной новостной ленте, сварганил специальный наглядный видеоролик, в котором демонстрирует различия в технологиях и дизайне полей боя из своих оригинальных игр Battlefield в сравнении с «ремастерами» из Battlefield 2042.

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Нетрудно заметить, что чем старше игра-оригинал, тем ярче выражена разница. Отдельные же карты, например, «Граница Каспия», имеют минимальные различия с прообразами.

Напоминаем, что Battlefield 2042, а вместе с ней и режим Portal, появится 22 октября. После релиза проект будут снабжать дополнительным контентом, в том числе и дополнительными обновлёнными версиями классических карт. Так что надежда на очередное возрождение «Операции “Метро”» всё ещё теплится.