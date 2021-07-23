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Оригинальной Max Payne исполнилось 20 лет

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Сегодня знаменательный день для любителей классики из мира видеоигр. А всё дело в том, что оригинальной Max Payne исполнилось 20 лет. Проект был разработан хорошо известной нам Remedy Entertainment и выпущен 23 июля 2001 года.

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Оригинальная Max Payne был достаточно хорошо принят публикой, на агрегаторе рецензий Metacritic у неё имеется 9,1 балла от игроков. Речь идёт о PC-версии, она же может похвастаться 89% рейтинга критиков на основании 32 рецензий.

Серия Max Payne пополнилась сиквелом, который вышел через два года после оригинала, а спустя ещё 9 лет появилась третья часть. Последнюю из перечисленных уже делала Rockstar Games.

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