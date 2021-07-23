Издательство Focus Home Interactive поделилось с широкой общественностью итогами работы за первый квартал 2021/2022 финансового года. Как и следовало ожидать, на фоне медленного, но всё же улучшения эпидемиологической обстановки в мире, отмены ограничений и возвращения людей к привычным формам проведения досуга, тоска по которым грызла их на протяжении полутора лет, «раздутая» выручка издательства ощутимо сократилась.

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Так, выручка Focus Home Interactive уменьшилась на 36 % по сравнению с первым кварталом прошлого финансового года и составила 41,2 млн евро. Руководство издательства при этом связывает данное обстоятельство с необходимостью вынужденного переноса релизов своих проектов и с усложнившимся процессом разработки игр в реалиях пандемии.

Отдельно компания отметила Necromunda Hired Gun — вышедший в июне проект во вселенной «Вархаммера», финансовые результаты которого стали для издательства приятным сюрпризом. Строго говоря, это единственный из новых проектов Focus Home, финансовые результаты которого можно назвать положительными. Остальная выручка издательства приходится на игры так называемого бэк-каталога (игры прошлых лет), в числе которых GreedFall и SnowRunner.