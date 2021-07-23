Разработчики King’s Bounty II наконец-то опубликовали сюжетный трейлер Катарины — второго из трёх игровых персонажей грядущего проекта. По сюжету, Катарина — это могущественная волшебница, которая на протяжении более полувека странствовала по мирам, изучая магические искусства. Набрав достаточно силы, Катарина решила вернуться в Нострию, дабы вернуть власть в своём родном графстве Ригерн.

реклама

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

По всей видимости, среди изученных Катариной магических искусств также числится секрет вечной молодости: слишком уж «свежо» она выглядит для персонажа примерно семидесяти лет отроду.

реклама

Напомним, что King’s Bounty II поступит в продажу 24 августа на PC, Switch и консолях прошлого поколения.