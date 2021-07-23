Свежий видеоролик по King’s Bounty II посвятили волшебнице Катарине
Разработчики King’s Bounty II наконец-то опубликовали сюжетный трейлер Катарины — второго из трёх игровых персонажей грядущего проекта. По сюжету, Катарина — это могущественная волшебница, которая на протяжении более полувека странствовала по мирам, изучая магические искусства. Набрав достаточно силы, Катарина решила вернуться в Нострию, дабы вернуть власть в своём родном графстве Ригерн.
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По всей видимости, среди изученных Катариной магических искусств также числится секрет вечной молодости: слишком уж «свежо» она выглядит для персонажа примерно семидесяти лет отроду.
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Напомним, что King’s Bounty II поступит в продажу 24 августа на PC, Switch и консолях прошлого поколения.
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