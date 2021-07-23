Respawn расширяет коллектив разработчиков своего нового одиночного проекта
О том, что студия Respawn Entertainment помимо активной поддержки Apex Legends сейчас параллельно приступила к производству нового одиночного проекта, нам известно на протяжении уже нескольких месяцев. Из первоначальной информации следовало, что количество занимающихся им сотрудников можно пересчитать по пальцам одной руки, и это, безусловно, никуда не годится, поэтому Respawn начала расширять ответственную за новый проект команду, о чём стало известно из раздела вакансий студии.
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Как гласит публикация, Respawn требуются геймдизайнеры, разработчики боевых систем, а также дизайнеры уровней. Сам проект будет одиночной приключенческой игрой, и на этом все его подробности пока заканчиваются.
Очевидно, проект находится на зачаточных стадиях развития, и впервые в полной мере мы о нём услышим вряд ли даже в следующем году.
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