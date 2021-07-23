Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Ubisoft пока не собирается делать сиквел Rainbow Six Siege

Потому что за время существования игры она и так уже стала почти сиквелом.
+
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

Rainbow Six Siege в декабре этого года исполнится шесть лет. У некоторых более молодых игр (не будем показывать пальцем на Overwatch) за менее короткий промежуток времени появились полноценные готовящиеся к релизу сиквелы, однако Ubisoft делать продолжение своего популярного тактического боевика не планировала как в 2018 году, так не планирует и сегодня. О чём прямым текстом сообщил творческий руководитель проекта Лирой Атанасофф в рамках открытой беседы с фанатами проекта на Reddit.

реклама

анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Речь неизбежно зашла о потенциальной Rainbow Six Siege 2, на что господин Атанасофф ответил, что Siege — постоянно развивающаяся игра, и по объёму внесённых за все эти годы изменений, исправлений и нововведений вполне может сойти за Siege 2, если сравнить её с первоначальной версией проекта.

Как считает Атанасофф, компания не считает необходимым создавать сиквел в прямом значении этого слова, поскольку это будет означать подготовку совершенно нового проекта с новыми системами, инвентарём, окружением и, возможно, даже с новой командой разработчиков. Творческий руководитель сравнивает поддержку Siege с реновацией своего дома, тогда как создание Siege 2 можно сравнить со строительством дома с нуля. Ubisoft с уважением относится к проведённому игроками в Rainbow Six Siege времени и не хочет нарушать привычный уклад.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ubisoft rainbow six siege
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Ubisoft пока не собирается делать сиквел Rainbow Six Siege
+
Инсайдер: новая Dragon Age выйдет только в 2023 году
1
Первые подробности о ремейке Dead Space: никаких экранов загрузок, микротранзакций и компромиссов по технической части
4
Шесть ключевых сотрудников Gearbox покидают компанию, чтобы работать над собственной игрой
4
Анонсирован ремейк Dead Space на движке Frostbite
36
Подробнее о Battlefield 2042 Portal: безумные битвы на обновлённых версиях любимых карт
5

Интересные материалы

Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 64
Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 37
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 46
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 29
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Три варианта сборки ПК в 2021 от троих друзей
68
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
29
Разгон памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB на чипах Hynix DJR и сравнение с чипами Samsung B-die
24
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
55
Выясняем, на что она способна Geforce GT730 2Gb в 2021 году
42
Июльская распродажа – Windows 10 Pro за $6.25 и скидки до 90% на программное обеспечение
Битва игровых компьютеров: Core i3-10320 & GeForce RTX 2060 VS Ryzen 3 3300Х & Radeon RX 5600 ХТ
1

Сейчас обсуждают

Шотахупипу
11:40
А рептилоиды, в составе мирового правительства, пьют на завтрак кровь христианских младенцев.
Может, когда захочет: Intel увеличила поставки процессоров, снизив среднюю цену реализации
Эдгар Кот
11:39
А подождать и взять их когда цена еще обвалиться почему бы нет?)
Майнеры избавляются от GeForce GTX 1080 Ti – флагман подешевел на Авито на 15 000 рублей за 10 дней
Simon Crebbs
11:39
Одно можно сказать точно: разработчиков ждёт цейтнот, а игроков - вагон обманутых ожиданий. Этим сейчас заканчиваются все "долгострои".
Инсайдер: новая Dragon Age выйдет только в 2023 году
Эдгар Кот
11:39
А перед предзаказом не судьба была посмотреть и понять что не разблокируешь никак?) В чем логика то? Изначально было известно что lhr карты не для майнинга, как минимум не топовые монеты точно. Да и ...
Майнеры избавляются от GeForce GTX 1080 Ti – флагман подешевел на Авито на 15 000 рублей за 10 дней
Шотахупипу
11:38
"Когда камни АМД в играх сливались на 20-30% - они цены ставили на 10% ниже" Враньё раз. " как только получилось обойти на 1-5%, так сразу держите цены +50%" Наглое враньё два.
Может, когда захочет: Intel увеличила поставки процессоров, снизив среднюю цену реализации
ego0550
11:37
АМД как раз тот бумажний пшик, который они поддерживают, чтобы антимонополисты не наседали.
Может, когда захочет: Intel увеличила поставки процессоров, снизив среднюю цену реализации
Дмитрий Медведев
11:36
если майнинг в том виде какой он сейчас с нами навсегда, то б/у карта, бюджетная или встроенная в кпу. Кормить барыг не хочу
AMD RDNA 3 выйдет раньше и будет энергоэффективнее NVIDIA Ada Lovelace
ego0550
11:36
АМД обошёл интел по цене значительно выше, чем прирост производительности. Когда камни АМД в играх сливались на 20-30% - они цены ставили на 10% ниже конкурента, как только получилось обойти на 1-5%...
Может, когда захочет: Intel увеличила поставки процессоров, снизив среднюю цену реализации
Вадим Ванжа
11:35
А почему ты считаешь, что неизменившаяся цена за 15 лет (я так понял, ты ведь это пытаешься доказать? Что 7800gt тогдашний топ по ценам как сейчас 3080 если брать РРЦ?) это аргумент? Извини меня, но п...
Анализ доступности и цен на видеокарты RTX серий в рознице на примере Регарда и Ситилинка
Мавлет Компотов
11:34
Задача не просто отбить, а заработать что то, и что б это было целесообразно,иначе зачем этим заниматься? Просто выйти в 0?
Майнеры неохотно расстаются с видеокартами, а снижение цен на вторичке замедлилось – Tomshardware
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем