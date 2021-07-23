Ubisoft пока не собирается делать сиквел Rainbow Six Siege
Rainbow Six Siege в декабре этого года исполнится шесть лет. У некоторых более молодых игр (не будем показывать пальцем на Overwatch) за менее короткий промежуток времени появились полноценные готовящиеся к релизу сиквелы, однако Ubisoft делать продолжение своего популярного тактического боевика не планировала как в 2018 году, так не планирует и сегодня. О чём прямым текстом сообщил творческий руководитель проекта Лирой Атанасофф в рамках открытой беседы с фанатами проекта на Reddit.
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Речь неизбежно зашла о потенциальной Rainbow Six Siege 2, на что господин Атанасофф ответил, что Siege — постоянно развивающаяся игра, и по объёму внесённых за все эти годы изменений, исправлений и нововведений вполне может сойти за Siege 2, если сравнить её с первоначальной версией проекта.
Как считает Атанасофф, компания не считает необходимым создавать сиквел в прямом значении этого слова, поскольку это будет означать подготовку совершенно нового проекта с новыми системами, инвентарём, окружением и, возможно, даже с новой командой разработчиков. Творческий руководитель сравнивает поддержку Siege с реновацией своего дома, тогда как создание Siege 2 можно сравнить со строительством дома с нуля. Ubisoft с уважением относится к проведённому игроками в Rainbow Six Siege времени и не хочет нарушать привычный уклад.
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