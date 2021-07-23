С момента формального анонса новой Dragon Age, у которой нет ни порядкового номера, ни подзаголовка, в декабре исполнится три года. С тех пор BioWare лишь несколько раз показывала игровые концепт-арты, и на этом всё — никаких подробностей игрового процесса, сюжета, сеттинга; ни-че-го. В связи с этим у фанатов Dragon Age справедливо возникает ощущение, что новая часть франшизы до сих пор находится в зачаточных стадиях развития, а небезызвестный журналист VentureBeat Джефф Грабб рапортует о том, что новинка увидит свет лишь в 2023 году.

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Об этом Грабб сообщает, ссылаясь на свои источники, близкие к команде разработки новой части серии фэнтезийных ролевых игр. В комментарии Граббу BioWare не стала подтверждать или опровергать информацию о годе выхода новинки, заявив лишь, что студия вовсю трудится как над новой Dragon Age, так и над новой Mass Effect.

По мнению Грабба, если релиз действительно запланирован на 2023-й, то масштабная кампания по предпродажной подготовке проекта стартует уже в следующем году. Мы же со своей стороны советуем относиться к данным сведениям со здоровым скептицизмом: хоть Грабб периодически и оказывается прав, но процент «промахов» в его «предсказаниях» всё же слишком высок, чтобы безоговорочно воспринимать его информацию.