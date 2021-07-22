Respawn показала трейлер нового сезона Apex Legends и рассказала о способностях нового героя
EA Play Live не могла пройти без участия Apex Legends, и одним из первых анонсов стала публикация кинематографического трейлера нового сезона под названием Emergence вкупе с кратким рассказом о способностях нового персонажа — Сиара (Seer).
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Сиар относится к перечню «стелсовых» героев, а его способности нацелены на разведку и выявление оппонентов. Герой способен «видеть» пульс оппонентов, выявляя тем самым их местонахождение, а также выпускать десятки крошечных дронов, также обнаруживающих и отслеживающих противников. В качестве суперспособности Сиар «засвечивает» крупную область на карте. Как видите, Сиар, как и следует из его имени, целиком и полностью рассчитан на шпионские штучки.
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Вместе с тем Respawn рассказала, что уже работает над новыми картами и режимами, но пока что говорить о них преждевременно. Сезон Emergence начнётся третьего августа. Демонстрацию геймплея за нового персонажа покажут в следующий понедельник.
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