Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Epic Games Store стартовали летняя распродажа и раздача Defense Grid The Awakening и Verdun

Продолжают раздавать валежник, проще говоря.
+
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

Epic Games пока даже и не думает прекращать устраивать из своего магазина раздатчик бесплатных игр, ради которых туда приходят 93 % посетителей, тем самым раздувая показатели его популярности. Ну, а нам только лучше — по четвергам стабильно одна дополнительная новость от редакции (и ещё, возможно, с десяток таких же от «блогеров»). На этот раз Epic Games расщедрилась и раздаёт сразу два подарка, причём разных жанров и уровня исполнения.

реклама

анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Первый подарок — Defense Grid The Awakening в жанре башенной защиты. Необходимо обустраивать оборону локации таким образом, чтобы враги не добрались до её конечной точки. Проект уже пожилой — появился на свет в 2008 году — но от этого ничуть не менее привлекательный.

Второй подарок — шутер Verdun на тему Первой мировой войны. Не настолько избитая тема, как Вторая мировая, но тоже уже с «синяками».

реклама

Последнее по списку, но не по значению — летняя распродажа. С сегодняшнего дня и до 5 августа все желающие могут потратить в Epic Games Store свои сбережения на игры. Скидки в рамках летней распродажи достигают 75 %, так что отдельные предложения могут быть слишком выгодными, чтобы обходить их стороной.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

epic games epic games store
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В Epic Games Store стартовали летняя распродажа и раздача Defense Grid The Awakening и Verdun
+
В Сеть утекла информация о секретном режиме для Battlefield 2042 с обновлёнными классическими картами
1
Apple и Sony дарят всем владельцам PlayStation 5 аж 6 месяцев подписки Apple TV+
+
В сверхпопулярную Genshin Impact добавят главную героиню Horizon Zero Dawn
5
Анонсирована Age of Darkness: Final Stand — мрачная стратегия про выживание с элементами Tower Defense
+
Chernobylite доберётся до PlayStation 4 и Xbox One в сентябре
+

Интересные материалы

Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 37
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 59
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 46
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
21 июля 2021 27

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Залипание ЖК матрицы на примере AOC Q2577PWQ
48
Три варианта сборки ПК в 2021 от троих друзей
48
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 Kingston NV1 2 TB (SNVS2000G)
27
Разгон памяти ADATA XPG Spectrix D50 RGB на чипах Hynix DJR и сравнение с чипами Samsung B-die
21
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 5 3600ХТ в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
8
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
43
Краткий тест накопителя GIGABYTE GP-GSTFS31240GNTD
14

Сейчас обсуждают

dimkahon
19:00
Дрочишь, что ли?
DNS почти не нашел реальных покупателей RTX 3080 и RTX 3070 Ti
dimkahon
18:59
ДНС тут не пишет о себе, какой он предприимчивый и честный. У тебя стул под тобою горит, что ли? Налетел с каментами...
DNS почти не нашел реальных покупателей RTX 3080 и RTX 3070 Ti
acidist
18:57
"Приобрести чипы могли только ..." А что, DNS теперь электронными компонентами торгует? Впервые слышу, чтобы производители видеокарт поставляли отдельно "чипы" в магазины техники. Или автор долбень, к...
DNS почти не нашел реальных покупателей RTX 3080 и RTX 3070 Ti
Evgeniy Som
18:55
а почему не 11600K?
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
Владимир Кулешов
18:55
Давно я похерил эти карты - пусть НВ и АМД наживаются на хомяках))) Выписываю тёлок и получаю удовольствие)))) Благо у девок ценник не повысился))))
DNS почти не нашел реальных покупателей RTX 3080 и RTX 3070 Ti
Настя Ильюшина
18:54
А что делать если мне пишет "Не удаётся установить песочницу: у процессора нет возможностей преобразования адресов второго уровня"?
Использование песочницы Windows 10 для безопасного и приватного серфинга в интернете
Владимир Кулешов
18:53
Маньяки))) я и рядом не стою))))
DNS почти не нашел реальных покупателей RTX 3080 и RTX 3070 Ti
Михаил Козлов
18:53
Вот нормальная цена до майнинга в одном магазине. а сейчас 60000 и больше
Народные видеокарты GeForce GTX 1660 Ti/Super возвращается в магазины РФ – скидки доходят до 30%
GregorEisenhorn
18:52
В смысле "два мрота", что за бред? Вы о моих доходах не знаете ничего. К чему эта желчь? Или вы кроме себя всех "нищуками" считаете? Это весьма предвзято и ограниченно.
DNS почти не нашел реальных покупателей RTX 3080 и RTX 3070 Ti
Evgeniy Som
18:50
А ты тогде нубик сравни 11600К и 5600Х где 5600Х дороже на 15% а быстрее всего на 6% с твоего же сайта что ты тут кидал. Это фиаско https://www.ixbt.com/img/x780/r30/00/02/39/87/34games.png https://ww...
Тестирование процессоров Core i9-11900КF и Core i7-11700КF в актуальных играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем