В Epic Games Store стартовали летняя распродажа и раздача Defense Grid The Awakening и Verdun
Epic Games пока даже и не думает прекращать устраивать из своего магазина раздатчик бесплатных игр, ради которых туда приходят 93 % посетителей, тем самым раздувая показатели его популярности. Ну, а нам только лучше — по четвергам стабильно одна дополнительная новость от редакции (и ещё, возможно, с десяток таких же от «блогеров»). На этот раз Epic Games расщедрилась и раздаёт сразу два подарка, причём разных жанров и уровня исполнения.
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Первый подарок — Defense Grid The Awakening в жанре башенной защиты. Необходимо обустраивать оборону локации таким образом, чтобы враги не добрались до её конечной точки. Проект уже пожилой — появился на свет в 2008 году — но от этого ничуть не менее привлекательный.
Второй подарок — шутер Verdun на тему Первой мировой войны. Не настолько избитая тема, как Вторая мировая, но тоже уже с «синяками».
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Последнее по списку, но не по значению — летняя распродажа. С сегодняшнего дня и до 5 августа все желающие могут потратить в Epic Games Store свои сбережения на игры. Скидки в рамках летней распродажи достигают 75 %, так что отдельные предложения могут быть слишком выгодными, чтобы обходить их стороной.
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