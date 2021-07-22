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В сверхпопулярную Genshin Impact добавят главную героиню Horizon Zero Dawn

Значит, кому-то и зачем-то это надо.
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Феноменально популярная ролевая игра Genshin Impact продолжает завоёвывать неокрепшие умы и сердца геймеров, а вместе с этим и добавлять авторам проекта всё новой и новой работы — ведь игру нужно постоянно поддерживать и отвечать требованиям не только геймеров, но и времени.

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Так, сегодня коллектив miHoYo объявил о сотрудничестве с Guerilla Games, в рамках которого в Genshin Impact появится Элой — главная героиня отмеченной критиками Horizon Zero Dawn и грядущей Horizon Forbidden West.

Элой относится к категории пятизвёздных персонажей, и сперва — 13 октября — появится на PlayStation 4 и PlayStation, а затем — 24 ноября — и на остальных платформах.

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Alexander Stolz
17:35
Не совсем так, собственно. Люди сами не скрывают, что покупают на распродажах в ДНС и перепродают. В этом нет ничего зазорного. Из этого же объявления.
DNS почти не нашел реальных покупателей RTX 3080 и RTX 3070 Ti
mo3ulla
17:35
лучи работают на 1809 ... не нада заливать
Windows 11 LTSC появится не ранее 2024 года
Дмитрий Hfvfpfyjd
17:33
да я и говорю что 20 число палит))
DNS почти не нашел реальных покупателей RTX 3080 и RTX 3070 Ti
Alexander Stolz
17:32
Нет смысла. Смотрите скрин ниже.
DNS почти не нашел реальных покупателей RTX 3080 и RTX 3070 Ti
Пузо
17:30
Отлично, значит в этом году поставлю новую ltsc.
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Дмитрий Hfvfpfyjd
17:28
я бы на месте днс какую нить наклеечку карте налепил. чтобы не очень бросалась в глаза. вот бы смеху было потом на авито такие видеть))) хотя если купить на авито вы и так увидете в чеке дату р...
DNS почти не нашел реальных покупателей RTX 3080 и RTX 3070 Ti
Cyborg39rus
17:27
ей цена МАКСИМУМ 20к и то за самую норм
Майнеры избавляются от GeForce GTX 1080 Ti – флагман подешевел на Авито на 15 000 рублей за 10 дней
Виталий Shokerxxx
17:26
вырос потому что хуанито вкладывается в крипту ему понравилось лярды зарабатывать на хомяках.
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Виталий Shokerxxx
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фига цена старья без лучей хуйна и длсс.
Майнеры избавляются от GeForce GTX 1080 Ti – флагман подешевел на Авито на 15 000 рублей за 10 дней
Alexander Stolz
17:24
А я нашёл за минуту. Кто-то врёт, однако.
DNS почти не нашел реальных покупателей RTX 3080 и RTX 3070 Ti
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