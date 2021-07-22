В сверхпопулярную Genshin Impact добавят главную героиню Horizon Zero Dawn
Феноменально популярная ролевая игра Genshin Impact продолжает завоёвывать
неокрепшие умы и сердца геймеров, а вместе с этим и добавлять авторам проекта всё новой и новой работы — ведь игру нужно постоянно поддерживать и отвечать требованиям не только геймеров, но и времени.
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Так, сегодня коллектив miHoYo объявил о сотрудничестве с Guerilla Games, в рамках которого в Genshin Impact появится Элой — главная героиня отмеченной критиками Horizon Zero Dawn и грядущей Horizon Forbidden West.
Элой относится к категории пятизвёздных персонажей, и сперва — 13 октября — появится на PlayStation 4 и PlayStation, а затем — 24 ноября — и на остальных платформах.
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