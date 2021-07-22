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Организаторов DDoS-атак на серверы Rainbow Six Siege обязали по суду выплатить $153 тысячи в пользу Ubisoft

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Компания Ubisoft в январе прошлого года подала иск против SNG.ONE — сайта, который, по непроверенным данным, предоставлял услуги по организации DDoS-атак на серверы онлайн-проектов, среди которых был Rainbow Six Siege. Представители Ubisoft были убеждены, что SNG.ONE занимался не только тестированием брандмауэров, как это заявлялось на сайте. Организация DDoS-атак — вот главная, если можно так выразиться, специализация сотрудников SNG.ONE.

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После того, как ответчик проигнорировал иск, Ubisoft в феврале подала заявление о вынесении решения по умолчанию. То есть, в той ситуации от команды SNG.ONE уже ничего не зависело, раз они решили «играть в молчанку». Просьба о вынесении решения по умолчанию была удовлетворена: Ubisoft полагается 153 тысяч долларов, из которых 143,5 тысячи заберут адвокаты.

Суд дополнительно постановил ответчикам заблокировать все сайты и сервисы, которыми они управляли. Ещё одно интересное решение суда — законодательный запрет мешать людям играть в Rainbow Six Siege. Комментариев от SNG.ONE пока нет и, видимо, не будет.

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