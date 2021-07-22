Компания Games Workshop, лучше всего известная, как владелица прав на всё, что связано с Warhammer, внесла изменения в свою политику защиты интеллектуальной собственности, вставив сразу несколько палок в колёса тем фанатам, кто собираются создавать свой «авторский» контент по франшизам компании.

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Если коротко, то Games Workshop запрещает имитировать свою продукцию (например, различные модельки персонажей) и заниматься её продажей. Также под запрет попадают фанатские фильмы, анимационные ролики, а также видеоигры и приложения — их теперь можно создавать только с разрешения (лицензии) компании.

Что касается фанатских литературных произведений, рисунков и веб-сайтов, то требования к ним идентичны: они не должны включать в себя тексты, изображения, анимации или видео, скопированные из каких бы то ни было официальных материалов Games Workshop, и быть полностью некоммерческими.

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Естественно, фанаты не в восторге от того, что копирайт в очередной раз душит творчество. Многие вообще (и совершенно справедливо) считают, что именно фанатские работы ещё сохраняют жизнь в таких избитых по всем органам франшизах, как тот же Warhammer.