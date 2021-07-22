Ровно неделя остаётся до выхода потенциально прекрасного боевика The Ascent в мире не такого уж светлого будущего, поэтому разработчики из Neon Giant совместно с Xbox Game Studios продолжают с завидной регулярностью «накачивать» сообщество «хайпом» и новыми видеороликами игрового процесса. Несколько часов назад они провели так называемое глубокое погружение в геймплей, где подробнее рассказали о дизайне игрового мира, боевой системе, взаимодействию игрока с окружением и действующими лицами, и о многом другом.

реклама

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Напомним, что действие The Ascent разворачивается в вымышленном киберпанковом мире под названием Велес, и нам необходимо изучать его и расследовать причины происходящего здесь бардака. Играть можно как одному, так и в компании до трёх друзей, что, конечно, предпочтительнее. Проект также отличается продуманной ролевой системой: персонажи обладают полноценными системами прогрессии и различными навыками, которые необходимо развивать в зависимости от геймплейных предпочтений конкретного геймера.

реклама

Релиз — 29 июля на всех актуальных платформах.