Авторы киберпанк-боевика The Ascent показали свежие кадры игрового процесса
Ровно неделя остаётся до выхода потенциально прекрасного боевика The Ascent в мире не такого уж светлого будущего, поэтому разработчики из Neon Giant совместно с Xbox Game Studios продолжают с завидной регулярностью «накачивать» сообщество «хайпом» и новыми видеороликами игрового процесса. Несколько часов назад они провели так называемое глубокое погружение в геймплей, где подробнее рассказали о дизайне игрового мира, боевой системе, взаимодействию игрока с окружением и действующими лицами, и о многом другом.
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Напомним, что действие The Ascent разворачивается в вымышленном киберпанковом мире под названием Велес, и нам необходимо изучать его и расследовать причины происходящего здесь бардака. Играть можно как одному, так и в компании до трёх друзей, что, конечно, предпочтительнее. Проект также отличается продуманной ролевой системой: персонажи обладают полноценными системами прогрессии и различными навыками, которые необходимо развивать в зависимости от геймплейных предпочтений конкретного геймера.
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Релиз — 29 июля на всех актуальных платформах.
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