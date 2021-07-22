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Hades, Half-Life Alyx и Genshin Impact стали лучшими играми по версии GDC Awards 2021

В своих категориях, естественно.
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Под занавес Game Developers Conference (GDC) 2021 прошла традиционная небольшая церемония награждения игр, которые, по мнению разработчиков, заслуживают звания лучших как в глобальных номинациях, так и в конкретных, но от этого не менее важных. Сразу отметим, что игрой года по версии GDC Awards 2021 стала Hades, также получившая награды за лучший звук и лучший дизайн, лучшей мобильной игрой признали Genshin Impact, ну а лучшей игрой для VR/AR-устройств закономерно стала Half-Life Alyx.

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Итак, поехали:

  • Лучшее звуковое сопровождение — Hades;
  • Лучший игровой дебют — Phasmophobia;
  • Лучший игровой дизайн — Hades;
  • Лучшая игра для мобильных устройств — Genshin Impact;
  • Награда за инновации — Dreams;
  • Лучшее повествование — The Last of Us Part II;
  • Лучшие технологии — Microsoft Flight Simulator;
  • Лучший художественный стиль — Ghost of Tsushima;
  • Лучший проект для устройств виртуальной/дополненной реальности — Half-Life Alyx;
  • Приз зрительских симпатий — Ghost of Tsushima;
  • Игра года — Hades.

Формально GDC 2021 завершится завтра, 23 июля. Пока что ничего особо интересного из «стен» конференции не поступило. И вряд ли уже поступит.

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