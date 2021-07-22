Hades, Half-Life Alyx и Genshin Impact стали лучшими играми по версии GDC Awards 2021
Под занавес Game Developers Conference (GDC) 2021 прошла традиционная небольшая церемония награждения игр, которые, по мнению разработчиков, заслуживают звания лучших как в глобальных номинациях, так и в конкретных, но от этого не менее важных. Сразу отметим, что игрой года по версии GDC Awards 2021 стала Hades, также получившая награды за лучший звук и лучший дизайн, лучшей мобильной игрой признали Genshin Impact, ну а лучшей игрой для VR/AR-устройств закономерно стала Half-Life Alyx.
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Итак, поехали:
- Лучшее звуковое сопровождение — Hades;
- Лучший игровой дебют — Phasmophobia;
- Лучший игровой дизайн — Hades;
- Лучшая игра для мобильных устройств — Genshin Impact;
- Награда за инновации — Dreams;
- Лучшее повествование — The Last of Us Part II;
- Лучшие технологии — Microsoft Flight Simulator;
- Лучший художественный стиль — Ghost of Tsushima;
- Лучший проект для устройств виртуальной/дополненной реальности — Half-Life Alyx;
- Приз зрительских симпатий — Ghost of Tsushima;
- Игра года — Hades.
Формально GDC 2021 завершится завтра, 23 июля. Пока что ничего особо интересного из «стен» конференции не поступило. И вряд ли уже поступит.
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