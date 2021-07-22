Под занавес Game Developers Conference (GDC) 2021 прошла традиционная небольшая церемония награждения игр, которые, по мнению разработчиков, заслуживают звания лучших как в глобальных номинациях, так и в конкретных, но от этого не менее важных. Сразу отметим, что игрой года по версии GDC Awards 2021 стала Hades, также получившая награды за лучший звук и лучший дизайн, лучшей мобильной игрой признали Genshin Impact, ну а лучшей игрой для VR/AR-устройств закономерно стала Half-Life Alyx.

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Итак, поехали:

Лучшее звуковое сопровождение — Hades;

Лучший игровой дебют — Phasmophobia;

Лучший игровой дизайн — Hades;

Лучшая игра для мобильных устройств — Genshin Impact;

Награда за инновации — Dreams;

Лучшее повествование — The Last of Us Part II;

Лучшие технологии — Microsoft Flight Simulator;

Лучший художественный стиль — Ghost of Tsushima;

Лучший проект для устройств виртуальной/дополненной реальности — Half-Life Alyx;

Приз зрительских симпатий — Ghost of Tsushima;

Игра года — Hades.

Формально GDC 2021 завершится завтра, 23 июля. Пока что ничего особо интересного из «стен» конференции не поступило. И вряд ли уже поступит.