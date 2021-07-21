Sniper Ghost Warrior Contracts 2 получила дополнение с новым регионом
Разработчики из CI Games решили, что не имеет смысла тянуть с выпуском дополнений к Sniper Ghost Warrior Contracts 2, и несколько часов назад сообщили о релизе первого DLC под говорящим названием Butcher’s Banquet. Сопутствующий видеоролик прилагается.
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Дополнение вводит в игру регион с древним храмом на Ближнем Востоке, а также добавляет дополнительные контракты. Называть эту контентную добавку расширением несправедливо, поэтому ограничимся аббревиатурой DLC.
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Напомним, что Sniper Ghost Warrior Contracts 2 вышла в начале июля, а уже сейчас принимает участие в распродаже: до 26 июля игру можно приобрести в Steam с 25-процентной скидкой, или за 749 рублей вместо номинальных 999 рублей.
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