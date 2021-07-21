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Арт-директор восьми частей серии Assassin’s Creed объявил об уходе из Ubisoft

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Рафаэль Лакост, на протяжении шестнадцати лет трудившийся в Ubisoft над играми серии Assassin’s Creed, сегодня сообщил о своём уходе из компании. Разработчик поблагодарил компанию, ставшую для него вторым домом, и всех своих теперь уже бывших коллег. Теперь Лакост считает, что пришла пора «сделать новый прыжок веры».

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Стоит отметить, что Лакост — один из самых значимых людей для франшизы Assassin’s Creed. За шестнадцать лет своей работы в Ubisoft он успел приложить руку к восьми проектам в этой культовой серии — начиная от самой первой части, заканчивая «Вальгаллой».

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