Кооперативный экшен Aliens: Fireteam Elite готовится к релизу, который намечен на 24 августа. В преддверии скорого выхода разработчики дали избранным изданиям возможность опробовать проект в действии и оценить все его основные механики. Разумеется, без публикации соответствующих видеороликов дело обойтись не могло, поэтому 21 июля несколько крупных игровых сайтов выложили в YouTube свои записи геймплея.

реклама

анонсы и реклама -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену -30% на RTX 3060 в Ситилинке Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса -54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming <b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов 4K 55" Philips за копейки - успей купить <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

В опубликованных материалах запечатлены основные геймплейные компоненты: прохождение миссий, возня с оружием и экипировкой, бои и тому подобные вещи. В арсенале оружия нашлось место не только дробовикам и винтовкам, но также огнемётам и пулемётам.

реклама

Для правильного прохождения Aliens: Fireteam Elite нужна команда из трёх игроков, но никто не запретит выполнять миссии в гордом одиночестве. Действие разворачивается после событий трилогии фильмов «Чужой» на планете LV-895.

реклама

Игрокам нужно будет принять на себя управление отрядом бойцов космического корабля Endeavor. Те услышали сигнал из дальних колоний, на изучение которого обязательно придётся отправиться. Что будет дальше — вы и так знаете.

Aliens: Fireteam Elite запланирована к выходу на PC, Playstation и Xbox.