Геймплей боевика Aliens: Fireteam Elite представлен сразу в нескольких продолжительных видеороликах
Кооперативный экшен Aliens: Fireteam Elite готовится к релизу, который намечен на 24 августа. В преддверии скорого выхода разработчики дали избранным изданиям возможность опробовать проект в действии и оценить все его основные механики. Разумеется, без публикации соответствующих видеороликов дело обойтись не могло, поэтому 21 июля несколько крупных игровых сайтов выложили в YouTube свои записи геймплея.
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В опубликованных материалах запечатлены основные геймплейные компоненты: прохождение миссий, возня с оружием и экипировкой, бои и тому подобные вещи. В арсенале оружия нашлось место не только дробовикам и винтовкам, но также огнемётам и пулемётам.
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Для правильного прохождения Aliens: Fireteam Elite нужна команда из трёх игроков, но никто не запретит выполнять миссии в гордом одиночестве. Действие разворачивается после событий трилогии фильмов «Чужой» на планете LV-895.
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Игрокам нужно будет принять на себя управление отрядом бойцов космического корабля Endeavor. Те услышали сигнал из дальних колоний, на изучение которого обязательно придётся отправиться. Что будет дальше — вы и так знаете.
Aliens: Fireteam Elite запланирована к выходу на PC, Playstation и Xbox.
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