Epic Games купила Sketchfab — сервис по продаже 3D-моделей с возможностью предпросмотра
Компания Epic Games объявила о покупке Sketchfab — сервиса для публикации и продажи 3D-моделей. Сразу после покупки стало известно, что «эпики» собираются сделать тариф сервиса Sketchfab Plus бесплатным, а комиссия для авторов будет снижена до 12%. Создатели контента получат возможность загрузки файлов без ограничений. Предпринятые «горячие меры» должно сделать Sketchfab более выгодным сервисом для создателей 3D-моделей.
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Представители Epic Games также дали понять, что Sketchfab продолжит развиваться как самостоятельный сервис, но теперь его работники станут теснее взаимодействовать с создателями движка Unreal Engine.
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We are happy to share that Sketchfab is joining the Epic Games family! Together we will make 3D content more accessible.— Sketchfab (@Sketchfab) July 21, 2021
Read more here 👉 https://t.co/SlzQi4hzjn pic.twitter.com/Mcxs4xmemm
Sketchfab является сервисом для публикации 3D-моделей, просмотр которого обеспечивается в режиме реального времени. В этом сегменте указанный сервис был одним из первых. За сколько его прикупила Epic Games — неизвестно.
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