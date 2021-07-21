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Epic Games купила Sketchfab — сервис по продаже 3D-моделей с возможностью предпросмотра

От этой сделки больше всех выигрывают создатели 3D-моделей.
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Компания Epic Games объявила о покупке Sketchfab — сервиса для публикации и продажи 3D-моделей. Сразу после покупки стало известно, что «эпики» собираются сделать тариф сервиса Sketchfab Plus бесплатным, а комиссия для авторов будет снижена до 12%. Создатели контента получат возможность загрузки файлов без ограничений. Предпринятые «горячие меры» должно сделать Sketchfab более выгодным сервисом для создателей 3D-моделей.

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Представители Epic Games также дали понять, что Sketchfab продолжит развиваться как самостоятельный сервис, но теперь его работники станут теснее взаимодействовать с создателями движка Unreal Engine.

Sketchfab является сервисом для публикации 3D-моделей, просмотр которого обеспечивается в режиме реального времени. В этом сегменте указанный сервис был одним из первых. За сколько его прикупила Epic Games — неизвестно.

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