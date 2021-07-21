AR-проект The Witcher Monster Slayer уже доступен на iOS и Android
Как и было обещано ещё в начале июля, сегодня CD Projekt RED сообщила о релизе своего пусть и глубоко второстепенного, но всё же амбициозного проекта в дополненной реальности The Witcher Monster Slayer. Загрузить игру можно уже сейчас в Google Play и App Store.
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Напомним, что The Witcher Monster Slayer напоминает Pokemon GO: игрокам также необходимо бродить по своим окрестностям в поисках монстров из вселенной «Ведьмака». Не вполне понятно, как сильно на популярность игры повлияет фактор пандемии, но, учитывая, что с вакцинацией и общественным сознанием касательно оной в большинстве западных стран всё в порядке, свою аудиторию «Охотник на чудовищ», несомненно, найдёт.
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