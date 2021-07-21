Разработчики из Quantic Dream с чувством справедливой гордости сообщили о том, что тираж их интерактивного приключения Detroit Become Human сегодня превысил отметку в шесть миллионов экземпляров. Для проекта такого уровня это довольно мало, тем более, учитывая тот факт, что с момента релиза прошло уже больше трёх лет, а сама игра посетила как PlayStation 4, так и PC.

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Напомним, что Detroit Become Human повествует истории сразу нескольких главных действующих лиц, втянутых в историю противостояния людей и андроидов с разумом, полностью воспроизводящим человеческий. Основная история крутится вокруг так называемых девиантов — андроидов, которые под действием сильного эмоционального переживания или программного сбоя обрели свободу воли и стали полноценными копиями живых людей, со своими желаниями, мечтами и базовыми потребностями.

Проект получил очень высокие оценки как профессиональных обозревателей, так и конечных игроков.