«Нужно вернуться»: сюжетный трейлер дополнения «Остров Ики» для Ghost of Tsushima Director’s Cut
Ровно месяц остаётся до выхода «режиссёрской» версии Ghost of Tsushima, и студия Sucker Punch совместно с Sony решила поднять уровень предпродажной подготовки, активно снабжая сообщество фанатов данного самурайского боевика различным видеоконтентом. Сегодня, например, авторы расщедрились на полноценный сюжетный видеоролик, посвящённый включённому в состав «режиссёрской» версии игры дополнению «Остров Ики».
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По сюжету, на «Остров Ики» также высадились монголы, и нашему герою предстоит отправиться туда, дабы решить проблему с оккупантами. Ожидайте новые локации, новое оружие, экипировку, противников и массу приключений.
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Релиз Ghost of Tsushima Director’s Cut назначен на 20 августа. Бесплатного обновления, ввиду того, что «режиссёрка» также включает в себя дополнительный контент, не предусмотрено.
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