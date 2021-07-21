Опасная для видеокарт «бета» New World от Amazon оказалась неожиданно популярной в Steam
Стартовавший вчера бета-тест амбициозного MMO-проекта New World уже успел отметиться новостями о гибели видеокарт GeForce RTX 3090 и RTX 3080 от вендора EVGA, но, как оно обычно бывает, рядом с отрицательной новостью где-то поблизости завалялась и положительная. И вот она: проект оказался неожиданно популярным, учитывая предыдущие опыты Amazon на видеоигровой сцене.
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Как передаёт портал Steam Database (SteamDB), вскоре после запуска закрытого бета-тестирования пиковый «онлайн» New World перевалил за 190 тысяч пользователей. Да, столь серьёзный масштаб тестирования плохо сочетается со словом «закрытое», но от этого его статистика становится только более показательной.
Напомним, что New World запланирована к релизу 31 августа. Возможно, перед нами первый удачный проект в игровом сегменте Amazon, хотя реальная статистика, конечно, будет видна только после релиза.
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