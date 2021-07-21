Компания Valve в данный момент занята не только решением вопросов производства своей портативной консоли Steam Deck, но и другими важными вопросами. Например, подготовкой нового интерфейса для устройства, который будет оптимизирован для геймпадов и возьмёт всё самое лучшее из типовых меню консолей.

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Как оказалось, для знакомства с фирменной оболочкой Steam Deck рядовому пользователю вовсе не обязательно устанавливать операционную систему SteamOS, ведь в будущем интерфейс новой консоли Valve заменит режим Big Picture. Информацию о замене Big Picture обнародовал один из сотрудников Valve в рамках официальных обсуждений этого режима. В данный момент разработчики не могут назвать сроки, в течение которых будет преобразован режим Big Picture, но случится это, скорее всего, до релиза Steam Deck.

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Напомним, интерфейс Steam Deck будет содержать в себе все основные функции цифровой площадки Valve. Тут и магазин, и социальные функции, и поддержка «Мастерских». Что до Big Picture, то этот режим изначально был представлен в 2012 году, он предназначался для использования на телевизорах. За прошедшие годы интерфейс изрядно устарел, хотя основной клиент Steam полностью преобразился ещё в 2019-м году.