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Следующий фестиваль демоверсий игр в Steam пройдёт уже осенью

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Valve справедливо посчитала, что её виртуальные игровые фестивали в Steam, в рамках которых пользователи могут опробовать демоверсии ещё находящихся в разработке игр, пользуются большой популярностью среди геймеров. Поэтому компания решила продолжить традицию и огласила сроки проведения следующего фестиваля: с 1 по 7 октября.

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Как и в предыдущие разы, в октябрьском фестивале игроки смогут не только опробовать демоверсии различных инди-проектов, но и послушать рассказы разработчиков о ходе их разработки, а также, при должном уровне удачи, даже получить скидки на ожидаемые творения.

В общем, мероприятие достойное; жаль только, что крупные девелоперы на них предпочитают не появляться.

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SweetLow
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Дружок, такая аргументация как у тебя (зарплата БЕЗ указания необходимых расходов) только при Брежневе и срабатывала.
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Xakerz
15:27
пускай сначала насытятся те, у кого есть желание и возможность отдать такие деньги за видеокарту))
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Jensen Huang
15:26
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Kasyan
15:25
Человек написал 5950, а не 5950X! P. S. Посмотрел дорожную карту АМД, малость перепутал в планах у АМД не было выпускать 5950!
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Зеновий Радеонович
15:22
а чем отличается тихий проц от холодного? и тут речь о том, что сабж в стоке - адовая печка. это ж дефолтный буст, а не (пере)разгон
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soNY k.
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Ну давай, линкани где 3070ti дешевле чем в днс по 70? Дорого конечно, но дешевле чем везде
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mistergrim
15:19
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Renegade_1979
15:18
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В 2022 году NVIDIA может выпустить видеокарты на архитектуре Hopper – огромный GPU и 5-нм техпроцесс
century84
15:18
Да пущай едут. Тут их задолбают "налогами" и прочими откатами, а под занавес ещё и оборудование конфискуют. Так и сгинут они тут со всей криптой. Милости просим.
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