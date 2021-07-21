Valve справедливо посчитала, что её виртуальные игровые фестивали в Steam, в рамках которых пользователи могут опробовать демоверсии ещё находящихся в разработке игр, пользуются большой популярностью среди геймеров. Поэтому компания решила продолжить традицию и огласила сроки проведения следующего фестиваля: с 1 по 7 октября.

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Как и в предыдущие разы, в октябрьском фестивале игроки смогут не только опробовать демоверсии различных инди-проектов, но и послушать рассказы разработчиков о ходе их разработки, а также, при должном уровне удачи, даже получить скидки на ожидаемые творения.

В общем, мероприятие достойное; жаль только, что крупные девелоперы на них предпочитают не появляться.