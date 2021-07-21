За годы своего существования Fallout 76 превратилась в отличную «песочницу», где игроки сами себя развлекают, что-то строят, куда-то путешествуют и в целом социализируются в виртуальном пространстве. Bethesda и рада снабжать проект новым контентом, и вот, несколько часов назад сообщила о том, что на тестовых серверах появилась функция Fallout Worlds.

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Её смысл и прост, и сложен одновременно. Благодаря Fallout Worlds фанаты Fallout 76 смогут создавать свои собственные версии Аппалачии, используя для этого огромный перечень настраиваемых параметров. Для изменения мира будет всё также использоваться модуль C.A.M.P., и возводить его можно будет даже в ранее недоступных локациях.

В Fallout Worlds игроки смогут изменять правила режима PvP, менять параметры монстров и их «респауна», управлять погодой и различными эффектами. В общем, практически полный контроль над игровым миром для себя и своих друзей.

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Полноценно насладиться своим полётом фантазии можно будет уже в сентябре.