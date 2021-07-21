Компания Konami, как и предполагали журналисты ранее, действительно отказалась от бренда Pro Evolution Soccer. Новая редакция футбольного симулятора получила название eFootball — об этом было объявлено уже официально.

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Предыдущая игра серии называлась eFootball PES 2020, теперь от приставки PES решено отказаться. Ещё один интересный момент связан с системой монетизации и заработка: игра переводится на условно-бесплатную модель распространения, а ежегодных релизов по схеме FIFA не будет.

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eFootball работает на базе движка Unreal Engine, в игру внедрена новая система анимации с принципами motion matching. Набор движений виртуального футболиста значительно увеличится — каждое действие будет подбираться в зависимости от выбранной скорости, положения мяча и так далее.

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Для eFootball анонсирован полноценный кроссплей, владельцы PC, Xbox, PlayStation и даже мобильных устройств смогут выяснять отношения между собой. Причём, в случае с портативными платформами для кроссплея потребуется наличие геймпада.

Konami намерена циклично развивать свой обновлённый симулятор футбола, для публики уже представлена дорожная карта развития на ближайшие месяцы. Мы теперь знаем, что осенью состоится запуск eFootball, в стартовом клиенте будет упакован традиционный набор активностей: локальные матчи с известными клубами, возможность для владельцев консолей разного поколения сыграть вместе. Также на осень запланирован запуск режима с созданием команды игрока (как FIFA Ultimate Team), онлайн-лиг, кроссплей между PC, PlayStation и Xbox. В эту пору обязательно ещё запустят систему боевых пропусков Match Pass.

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Зимой случится запуск киберспортивных турниров, в пуле платформ для кроссплея появятся мобильные устройства. Тем более, что именно зимой для смартфонов реализуют поддержку контроллеров.

На данный момент остаётся открытым вопрос о степени агрессивности системы монетизации eFootball, об этом Konami пока рассказывает неохотно. Мы уже понимаем, что система боевых пропусков Match Pass и создание команды игрока предполагает «донат», но на этом разработчики вряд ли остановятся.

eFootball, напомним, выходит этой осенью на PC, PlayStation, Xbox, iOS и Android. Точная дата будет объявлена дополнительно.