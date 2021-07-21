Некоторое время назад издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что онлайн-сервис Netflix собирается добавить сегмент игр, нанимая для этих целей людей из Electronic Arts Mobile. А уже сейчас представители Netflix сами объявили о намерениях включить в свою подписку игры наряду с фильмами и сериалами. Эта информация была опубликована в рамках квартального отчёта, но деталей пока не было представлено. Мы только знаем, что новый сегмент сервиса пока будет представлен мобильными проектами.

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Из того же отчёта удаётся узнать, что выручка Netflix за прошедший квартал составила 7,34 миллиарда долларов. Компания увечила базу платных подписчиков на 1,54 миллиона, что ниже запланированных показателей. Общее количество пользователей сервиса превысило отметку в 209 миллионов.

Также Netflix впервые с 2019 года потерял в США и Канаде 430 тысяч платных подписчиков за квартал, прибыль на акцию составила 2,97 доллара (тоже ниже заявленных ожиданий). Чистая прибыль сервиса — $1,3 миллиарда.