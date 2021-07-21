Студия Arkane совместно с Bethesda выпустили ролик, посвящённый боевику Deathloop. Если быть совсем точным, то речь в представленном видео идёт о предзаказах и полагающихся за них бонусах.

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Игроки, настроившиеся спустить деньги на покупку нового творения Arkane ещё до его релиза, гарантированно получат следующие бонусы:

уникальное оружие (эксклюзивный бонус для владельцев консолей PlayStation 5);

брелок (не настоящий, а предмет для «буста» в игре);

скин для Кольта под названием «Буря в пустыне».

Задумали прикупить издание Deluxe? Тогда дополнительно можете рассчитывать уже на два брелока, скины для Кольта и Джулианны, уникальное оружие для владельцев консолей PlayStation 5, сборник игровой музыки и уникальное оружие «Четырёхфунтовик .44 карата».

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Напомним, релиз Deathloop намечен на 14 сентября, среди целевых платформ значатся PC и PlayStation 5. Самое дешёвое издание в Steam обойдётся вам в 2499 рублей.