Условно-бесплатный сетевой шутер Rogue Company вышел в Steam
Сетевой PvP-шутер Rogue Company стал доступен в цифровом магазине Steam — до настоящего момента на PC его можно было установить только через Epic Games Store. Проект предлагает игрокам принять участие в стандартных сетевых сражениях, но с видом от третьего лица.
реклама
«Зарубы» проходят в формате «4 на 4» или «6 на 6». Разработчики пока предлагают к изучению только три режима: контроль точек, классический deathmatch и режим с установкой и обезвреживанием бомб.
Ещё одна ключевая особенность Rogue Company — уникальные герои (они же агенты). Каждый из них обладает уникальным набором навыков, оружия и устройств. По ходу продвижения по шкале прогресса игрок будет зарабатывать деньги на покупки в магазине предметов. Каждый раунд придётся делать важный выбор.
реклама
Разработчики Rogue Company особенно напирают на тот факт, что проект «абсолютно бесплатен». Всех агентов и многочисленные награды можно открыть, просто проводя время в игре. Правда, никто при этом не запрещает «задонатить» разработчикам, прикупив за реальные деньги сезонный абонемент на первый год или продвинутые издания Rogue и Ultimate с припасёнными в них бонусами. Rogue Company поддерживает кроссплатформенный геймплей с сохранением прогресса.
реклама
На момент написания этих строк у проекта имеется 70% рейтинга в Steam на основании 193 отзывов.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила