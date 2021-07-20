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Условно-бесплатный сетевой шутер Rogue Company вышел в Steam

Вид от третьего лица теперь в моде?
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Сетевой PvP-шутер Rogue Company стал доступен в цифровом магазине Steam — до настоящего момента на PC его можно было установить только через Epic Games Store. Проект предлагает игрокам принять участие в стандартных сетевых сражениях, но с видом от третьего лица.

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«Зарубы» проходят в формате «4 на 4» или «6 на 6». Разработчики пока предлагают к изучению только три режима: контроль точек, классический deathmatch и режим с установкой и обезвреживанием бомб.

Ещё одна ключевая особенность Rogue Company — уникальные герои (они же агенты). Каждый из них обладает уникальным набором навыков, оружия и устройств. По ходу продвижения по шкале прогресса игрок будет зарабатывать деньги на покупки в магазине предметов. Каждый раунд придётся делать важный выбор.

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Разработчики Rogue Company особенно напирают на тот факт, что проект «абсолютно бесплатен». Всех агентов и многочисленные награды можно открыть, просто проводя время в игре. Правда, никто при этом не запрещает «задонатить» разработчикам, прикупив за реальные деньги сезонный абонемент на первый год или продвинутые издания Rogue и Ultimate с припасёнными в них бонусами. Rogue Company поддерживает кроссплатформенный геймплей с сохранением прогресса.

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На момент написания этих строк у проекта имеется 70% рейтинга в Steam на основании 193 отзывов.

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