Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Авторы грядущей стратегии Humankind отказались от защиты Denuvo

Возникли проблемы с производительностью.
+
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

Разработчики ожидаемой 4X-стратегии Humankind решили отказаться от использования защиты Denuvo — соответствующее заявление на форуме сделал креативный директор и глава студии Ромен де Вобер. Сотрудники студии Amplitude выяснили, что использование Denuvo отрицательно влияет на производительность в игре.

реклама

анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Разработчики рассчитывали, что Denuvo защитит продажи своего крупнейшего проекта в первые дни после релиза. На этапе бета-тестирования технические специалисты Amplitude безуспешно пытались настроить работу антипиратской защиты, но всё оказалось безуспешно.

Ромен де Вобер признался, что Denuvo была «криво» интегрирована в клиент Humankind, исправить все ошибки перед релизом разработчики просто не успевают. К тому же, руководство Amplitude ставит на первое место комфорт пребывания в игре, поэтому решение об удалении защиты напрашивалось само собой.

реклама

Напомним, стратегия Humankind выйдет 17 августа на PC и Stadia. Любопытно, что в момент написания этих строк на страничке игры в Steam ещё было упоминание о наличии Denuvo.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

humankind amplitude
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Авторы грядущей стратегии Humankind отказались от защиты Denuvo
+
Grand Theft Auto Online пополнилась обновлением Los Santos Tuners
+
Программист-энтузиаст превратил калькулятор Casio FX-9750 в терминал для обмена текстовыми сообщениями
3
NVIDIA рассказала об особенностях PC-версии Back 4 Blood: 4K, DLSS и кроссплей
2
До конца июля в Xbox Game Pass появятся Microsoft Flight Simulator, The Ascent и ещё 9 игр
3
Режиссёр «Района № 9» решил попробовать себя в сегменте AAA-видеоигр
7

Интересные материалы

Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 33
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 43
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 39

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
113
Материнские платы MSI с модулем криптографии TPM 2.0
24
Видеокарты вернулись в магазины и дешевеют — собираем игровой ПК с бюджетом 50000 рублей
62
Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
51
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
43
10 самых популярных стратегий, скачиваемых пользователями на торрент-трекерах в 2021 году
24
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
39
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3

Сейчас обсуждают

Дмитрий Hfvfpfyjd
19:29
можно забыть. Хуанг быстрее ее снимет с производства чем по такой цене отдаст. наклепает версий 3080 супер потом 3080 пупер. и все они будут по 100к
Снижение цены Эфира привело к резкому падению доходов майнеров – GeForce 3080 окупается за 17 мес
Дмитрий Hfvfpfyjd
19:28
геймеров отпугивает цена дороже 70к
Снижение цены Эфира привело к резкому падению доходов майнеров – GeForce 3080 окупается за 17 мес
Inqizitor
19:27
у 5600 порезана запись в память и на старых AGESA он крайне криво работал, особенно с 128 гиг памятью 4 планками по 32 на 3200. Сейчас уже сильно лучше.
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
Собаки на Zen'е
19:27
AMD кал, но 5600X неплохой проц, в отличии от старших моделей с бОльшим количеством ядер, от которых толку пока что 0. Уверен, он ещё выстрелит почище 3600, когда подешевеет. Остальные все красные про...
Продажи процессоров AMD падают, но прибыль продолжает расти
Вскукарек Интелбоев
19:27
Именно так и должно быть. А когда анонсируют новое поколение видях, этим оверпрайснутым мусором будут забиты все полки в магазинах и никто их брать не будет и вдобавок ещё расшевелится вторичка с зажа...
Цены на видеокарты GeForce RTX 3070 Ti приближаются к уровню GeForce RTX 3060 Ti в России
Alien 2020
19:26
Да, первая часть SupCom-а получилась шедевральной. До сих пор играю в неё.
10 самых популярных стратегий, скачиваемых пользователями на торрент-трекерах в 2021 году
Дмитрий Hfvfpfyjd
19:25
ну 3080 за 70к 3070ти за 45к а 3060 за 35к тогда будет норм
Цены на видеокарты GeForce RTX 3070 Ti приближаются к уровню GeForce RTX 3060 Ti в России
Inqizitor
19:25
сорри, мне сложно мыслить в ваших и наших рублях которые гривны, она 14к гривен стоит - т.е. 40 тыс на ваши
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
Дмитрий Hfvfpfyjd
19:24
да замануха. смотрите цены снижены. а чё толку народ видит дороже 50к и уже его отпугивает
Цены на видеокарты GeForce RTX 3070 Ti приближаются к уровню GeForce RTX 3060 Ti в России
Алексей Зиньковский
19:24
Цена то есть, вот купить не удается. Сайт тормозит, телефон скидывается на занято. Жду подтверждение на оплату.
Цены на видеокарты GeForce RTX 3070 Ti приближаются к уровню GeForce RTX 3060 Ti в России
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем