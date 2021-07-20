Авторы грядущей стратегии Humankind отказались от защиты Denuvo
Разработчики ожидаемой 4X-стратегии Humankind решили отказаться от использования защиты Denuvo — соответствующее заявление на форуме сделал креативный директор и глава студии Ромен де Вобер. Сотрудники студии Amplitude выяснили, что использование Denuvo отрицательно влияет на производительность в игре.
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Разработчики рассчитывали, что Denuvo защитит продажи своего крупнейшего проекта в первые дни после релиза. На этапе бета-тестирования технические специалисты Amplitude безуспешно пытались настроить работу антипиратской защиты, но всё оказалось безуспешно.
Ромен де Вобер признался, что Denuvo была «криво» интегрирована в клиент Humankind, исправить все ошибки перед релизом разработчики просто не успевают. К тому же, руководство Amplitude ставит на первое место комфорт пребывания в игре, поэтому решение об удалении защиты напрашивалось само собой.
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Напомним, стратегия Humankind выйдет 17 августа на PC и Stadia. Любопытно, что в момент написания этих строк на страничке игры в Steam ещё было упоминание о наличии Denuvo.
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