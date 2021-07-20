Grand Theft Auto Online пополнилась обновлением Los Santos Tuners
Как и было обещано ещё на прошлой неделе, сегодня Grand Theft Auto Online пополнилась свежим обновлением под названием Los Santos Tuners, посвящённым, как нетрудно догадаться прямо из названия, различным модификациям для спортивных автомобилей.
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Вместе с обновлением в игре появится специальный «тюнерский» хаб под названием LS Car Meet, где игроки могут встречаться и демонстрировать свои улучшенные виртуальные авто. Сегодня в игре также появились десять новых моделей автомобилей с полной поддержкой тюнинга, новый автомобильный магазин, а также дополнительные контракты. С течением времени выйдут ещё семь автомобилей.
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На данный момент Rockstar полностью сконцентрирована на подготовке «некстгенной» версии Grand Theft Auto V (и Online как следствие). Её релиз запланирован на 11 ноября.
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