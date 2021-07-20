Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

NVIDIA рассказала об особенностях PC-версии Back 4 Blood: 4K, DLSS и кроссплей

В соответствующем наглядном трейлере.
+
-125 000р на Gigabyte RTX 3080 в Ситилинке
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке

До выхода Back 4 Blood, даже в названии которой наглядно прослеживается связь с Left 4 Dead, да ещё и от тех же разработчиков, остаётся чуть меньше трёх месяцев, поэтому коллектив Turtle Rock закономерно не сидит без дела и время от времени снабжает игроков дополнительной информацией. Сегодня, например, стало известно о сотрудничестве студии с компанией NVIDIA, которая, в свою очередь, в специальном видеоролике рассказала об особенностях PC-версии проекта.

реклама

анонсы и реклама
-25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке
Дешевая Gigabyte 3070 - смотри цену
-30% на RTX 3060 в Ситилинке
Очень дешевая RTX 3080 LHR в Регарде
3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса
-54 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
<b>Compeo.ru - правильный компмагазин</b> без подвохов
4K 55" Philips за копейки - успей купить
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
На порядок упала цена на MSI RTX 3060 Ti
<b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Пользователи главной игровой платформы могут рассчитывать на теперь уже традиционные элементы технического оснащения игр. Ожидайте поддержку разрешения вплоть до 4K, полную поддержку «умного» сглаживания NVIDIA DLSS, полностью разблокированную частоту кадров, поддержку ультраширокоформатных мониторов, мультимониторные «сетапы», а также возможность играть вместе с друзьями с других платформ (кроссплей).

реклама

Back 4 Blood запланирована к выходу 12 октября, а в середине августа пройдёт её открытое бета-тестирование. Тогда-то и узнаем, стоит ли игра внимания, не говоря уже о деньгах.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

turtle rock studios back 4 blood
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Программист-энтузиаст превратил калькулятор Casio FX-9750 в терминал для обмена текстовыми сообщениями
+
NVIDIA рассказала об особенностях PC-версии Back 4 Blood: 4K, DLSS и кроссплей
+
До конца июля в Xbox Game Pass появятся Microsoft Flight Simulator, The Ascent и ещё 9 игр
3
Режиссёр «Района № 9» решил попробовать себя в сегменте AAA-видеоигр
3
В следующем году конференция GDC пройдёт в традиционном «живом» формате
1
Похоже, Project 007 от авторов Hitman создаётся в жанре шутера от третьего лица
1
Codemasters временно убрала трассировку лучей из PS5-версии F1 2021 из-за проблем со стабильностью
1

Интересные материалы

Обзор телефона Philips Xenium E111
16 июля 2021 33
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
19 июля 2021 41
Тестирование процессоров Core i5-11500 и Core i5-11400F в актуальных играх
13 июля 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6900 XT Gaming X Trio
12 июля 2021 44
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
20 июля 2021 33

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Покупаем видеокарту за границей - идём в Сomputeruniverse
113
Материнские платы MSI с модулем криптографии TPM 2.0
24
Видеокарты вернулись в магазины и дешевеют — собираем игровой ПК с бюджетом 50000 рублей
62
Продал видеокарту в погоне за прибылью и пожалел — когда хороший FPS дороже нескольких тысяч
46
Обзор и тестирование блока питания Seasonic PRIME TX-850 (80 Plus Titanium)
41
10 самых популярных стратегий, скачиваемых пользователями на торрент-трекерах в 2021 году
23
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
33
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
3

Сейчас обсуждают

Eger
18:00
На данную минуту за 15 месяцев. Zelot опять наярил куйню.
Снижение цены Эфира привело к резкому падению доходов майнеров – GeForce 3080 окупается за 17 мес
12sunflowers
17:58
Первый самый адекватный и полноценный? В Стиме, живой!
10 самых популярных стратегий, скачиваемых пользователями на торрент-трекерах в 2021 году
GO!
17:57
Вас не зae*aлo статьи-клоны комментить?
Снижение цены Эфира привело к резкому падению доходов майнеров – GeForce 3080 окупается за 17 мес
Талгат Шамсутдинов
17:57
Мой 5 5600х гонится до 4650 по всем , Так что сосни там у Моего братана - разрешаю.
Тестирование процессора Ryzen 5 5600Х в актуальных играх
Артём Кузьменко
17:56
Lhr ни чего не зарабатывает и не окупается вообще и поэтому не нужна ни майнерам ни геймерам
Снижение цены Эфира привело к резкому падению доходов майнеров – GeForce 3080 окупается за 17 мес
Эдгар Кот
17:56
Ну к 26 году скорее всего эфир уже на 2.0 перейдет все таки, будет другая крипта на гпу майнится в те годы явно. Но а целом это и правда так, что с годами можно наращивать мощности. Но и нет ничего пл...
Падение цен на видеокарты замедлилось после остановки поставок NVIDIA графических чипов
GO!
17:56
Его же запретили обратно пускать? Мульт паспорт подделал?
Джефф Безос совершил суборбитальный полет на ракете New Shepard собственной компании Blue Origin
12sunflowers
17:55
Я не пойму где это? Заглохло? https://itc.ua/news/20-let-spustya-nas-ozhidayut-3-novyie-igryi-vo-vselennoy-dune/
10 самых популярных стратегий, скачиваемых пользователями на торрент-трекерах в 2021 году
Эдгар Кот
17:54
Так уже много лет про биток говорят. А воз и ныне там
Падение цен на видеокарты замедлилось после остановки поставок NVIDIA графических чипов
Sergey Grigorev
17:54
для нашего региона будет дистрибутив без tpm 2.0, w11 можно ставить на более старые ведра. успокойтесь уже
Материнские платы MSI с модулем криптографии TPM 2.0
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем