До выхода Back 4 Blood, даже в названии которой наглядно прослеживается связь с Left 4 Dead, да ещё и от тех же разработчиков, остаётся чуть меньше трёх месяцев, поэтому коллектив Turtle Rock закономерно не сидит без дела и время от времени снабжает игроков дополнительной информацией. Сегодня, например, стало известно о сотрудничестве студии с компанией NVIDIA, которая, в свою очередь, в специальном видеоролике рассказала об особенностях PC-версии проекта.

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Пользователи главной игровой платформы могут рассчитывать на теперь уже традиционные элементы технического оснащения игр. Ожидайте поддержку разрешения вплоть до 4K, полную поддержку «умного» сглаживания NVIDIA DLSS, полностью разблокированную частоту кадров, поддержку ультраширокоформатных мониторов, мультимониторные «сетапы», а также возможность играть вместе с друзьями с других платформ (кроссплей).

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Back 4 Blood запланирована к выходу 12 октября, а в середине августа пройдёт её открытое бета-тестирование. Тогда-то и узнаем, стоит ли игра внимания, не говоря уже о деньгах.