До конца июля в Xbox Game Pass появятся Microsoft Flight Simulator, The Ascent и ещё 9 игр
Microsoft продолжает стабильно два раза в месяц сообщать о пополнениях в подписке Xbox Game Pass. Сегодня компания рассказала, какие игры войдут в её состав до конца июля, вернее до 29 числа включительно.
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Всего в Xbox Game Pass до указанной даты добавят 11 игр, абсолютное большинство из которых — инди или же просто малоизвестные творения от небольших разработчиков. Выделяется в этом списке разве что Microsoft Flight Simulator для Xbox Series да The Ascent.
Итак, вот, какие игры пополнят каталог Game Pass на PC и Xbox:
- Cris Tales (PC и Xbox) — 20 июля (уже доступно);
- Atomicrops (PC и Xbox) — 22 июля;
- Raji An Ancient Epic (PC и Xbox) — 22 июля;
- Last Stop (PC и Xbox) — 22 июля;
- Blinx The Time Sweeper (Xbox) — 26 июля;
- Crimson Skies High Road to Revenge (Xbox) — 26 июля;
- Microsoft Flight Simulator (Xbox Series X|S) — 27 июля;
- Lethal League Blaze (PC и Xbox) — 29 июля;
- Omno (PC и Xbox) — 29 июля;
- Project Wingman (PC) — 29 июля;
- The Ascent (PC и Xbox) — 29 июля.
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31 июля три проекта — It Lurks Below, Touryst и Undermin — покинут каталог Xbox Game Pass на PC и Xbox.
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