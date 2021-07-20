Режиссёр «Района № 9» решил попробовать себя в сегменте AAA-видеоигр
Нил Бломкамп, режиссёр таких кинолент, как «Район № 9» и «Элизиум — рай не на Земле», решил попробовать свои силы в сегменте высокобюджетных (AAA) видеоигр. Для этого Бломкамп, как передаёт издание IGN, присоединился к недавно образованному коллективу Gunzilla Games на должность руководителя по развитию.
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Как сообщается, первым проектом Gunzilla, в составе которой трудятся многие ветераны Crytel, Ubisoft и Electronic Arts, станет мультиплеерный боевик. Что же до Бломкампа, то свою должность в студии он сравнивает с работой режиссёром на съёмочной площадке: соединять различные части команды разработчиков, чтобы определять лучшие пути развития аспектов игры. Что довольно странно, ведь в игропроме за это обычно отвечает геймдиректор (он же «игровой режиссёр»).
Бломкамп считает, что видеоигры станут (если уже не стали) тем, чем кинофильмы были в XX веке — доминирующей формой культурного развлечения. Как следствие, оставаться в стороне недальновидно, поэтому режиссёр и решил попробовать себя пусть и в похожей на прежнюю, но всё же в новой деятельности.
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