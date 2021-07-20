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Codemasters временно убрала трассировку лучей из PS5-версии F1 2021 из-за проблем со стабильностью

Кратко- или долговременно, не уточняется.
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Вчера вечером до консольных версий F1 2021 добралось обновление, активирующее в игре трассировку лучей. Довольно быстро выяснилось, что у «ограниченного числа пользователей» на PlayStation 5 после данного обновления возникли проблемы со стабильностью игры.

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И хотя досконально неясно, что имеется в виду под «ограниченным числом», но, видимо, оно внушительное, поскольку коллектив Codemasters действовал решительно и радикально: трассировка лучей в PS5-версии F1 2021 временно отключена. Обещают, что рейтрейсинг вернётся в ближайшее время — очевидно, когда будет выявлена причина проблемы и найдено её решение.

Напомним, что F1 2021 вышла на прошлой неделе, получила очень высокие пользовательские оценки, а также заняла сразу второе и четвёртое места в чарте продаж в Steam. Для проекта-ежегодника это очень достойные результаты.

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