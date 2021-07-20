Tencent стала крупным акционером студии-разработчика Battlerite
Китайский игровой гигант Tencent продолжает с завидным упорством опутывать своими щупальцами всё новых и новых представителей игровой индустрии. Только вчера представители компании сообщили о планах по покупке британского коллектива Sumo Group, как теперь свежая новость — Tencent стала мажоритарным акционером студии Stunlock.
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Хотя количество купленных акций и ставит Tencent в роль мажоритарного акционера, то есть, имеющего право на принятие глобальных решений, но влиять, по крайней мере, пока, на процессы производства игр в Stunlock гигант не собирается: студия сохранит структуру, а все сотрудники останутся на своих местах.
Наиболее известной Stunlock Studios стала после выпуска MOBA-экшена Battlerite, и именно с него началось сотрудничество студии с Tencent, когда при поддержке последнего разработчики смогли реализовать проект на территории Китая. Сейчас коллектив корпит над проектом V Rising на вампирскую тематику.
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