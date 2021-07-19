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Китайская Tencent собирается прикупить британского разработчика игр Sumo Group

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Китайская компания Tencent продолжает заниматься своим давно излюбленным делом: скупкой западных студий, так или иначе связанных с разработкой игр. Сейчас внимание технологического гиганта привлекла компания Sumo Group, куда входят издательство Secret Mode, компания Sumo Digital и студии Atomwork с Pipework Studios.

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Речь идёт о покупке Sumo Group, сумма сделки должна составить $1,27 миллиарда. Владельцы акций компании получат по 5,17 фунтов за каждую бумагу, сейчас они доступны на рынке за 3,5 фунта.

Ту же Sumo Digital мы знаем по играм Sackboy: A Big Adventure и Little Big Planet. Если же говорить о Sumo Group, то до настоящего момента Tencent владела более 8% акций этой компании. Сделка ещё не завершена, но представители Sumo Group уверены, что от этой продажи все только выиграют. Ну, держатели акций, как минимум.

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